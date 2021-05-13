محمد العنزي: التتويج كان خارج الحسابات

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أكد محمد العنزي مشرف الجزيرة أن التتويج ببطولة الدوري كان خارج الحسابات مع بداية الموسم، مشيراً إلى أن كل الترشيحات كانت تشير إلى فرق أخرى ليس من بينها الجزيرة مثل الشارقة وشباب الأهلي والنصر، لأنهم وحسب قوله، كانوا الأكثر جاهزية.

وأضاف: حتى بعد انطلاق مباريات الدوري لم ندخل الترشيحات، ولم نطالب اللاعبين باللقب، ولكن مع التدرج في الأداء والنتائج شعرنا أن ذلك يمكن أن يتحقق، وأن الفريق لديه القدرة على المنافسة رغم قوة بقية الأندية، وأردف: تحول طموحنا إلى المركز الأول، وأصبحنا نفكر في الإنجاز، خصوصاً أن مستوى الفريق كان يتطور من مباراة إلى أخرى، وبالعمل الجاد وروح الإصرار والعزيمة، التي سيطرت على اللاعبين تمكنا من بلوغ الصدارة حتى توجنا الجهود باللقب. وشكر العنزي لاعبي الفريق على العطاء الذي بذلوه، موضحاً أنهم اجتهدوا كثيراً من أجل رفع اسم نادي الجزيرة، وقدموا مستويات رائعة في العديد من المواجهات، وأن الجهد الذي بذلوه جعلهم يستحقون الفوز باللقب.

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