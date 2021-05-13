العطاس.. 3 مناسبات سعيدة في 3 أيام

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يعيش محمد العطاس مدافع الجزيرة 3 مناسبات سعيدة تحققت في 3 أيام، رفعت من روحه المعنوية، كانت البداية بعقد قرانه قبل 24 ساعة فقط من تتويج فريقه بلقب دوري الخليج العربي، لتبقى فرحتان بالزواج والبطولة، وهي المرة الأولى التي يعانق فيها العطاس البالغ من العمر 23 عاماً لقب البطولة كأهم إنجاز يحققه في مشواره الكروي مع «فخر أبوظبي» بعد أن أصبح أساسياً في صفوفه.

حيث كان حضوره في البطولة السابقة عام 2017 لكنه شارك لمدة 32 دقيقة فقط لصغر سنه في ذلك الوقت، وصادف ذلك مناسبة عيد الفطر المبارك، لتتضاعف فرحته في هذه الأيام المباركة ويكون الأكثر سعادة مع المناسبات السعيدة التي يعيشها. إضافة إلى ذلك فإن العطاس يعيش حالة من الاستقرار النفسي نتيجة تألقه مع فريقه في بطولة الدوري والتي كانت بصمته فيها واضحة بشكل كبير، من خلال مشاركته في 19 مباراة بعدد دقائق لعب 1511 دقيقة، وكان غيابه في 7 جولات نتيجة الإصابة.

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