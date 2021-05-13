كواس.. أغلى البطولات في 100 يوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

خلال 100 يوم فقط قضاها الهولندي براندلي كواس داخل قلعة الجزيرة التي قدم إليها معاراً من نادي النصر في أواخر يناير الماضي، بعد أن قرر العميد الاستفادة من خانته، تمكن كواس من معانقة بطولة الدوري الثمينة، ليحقق إنجازاً تاريخياً في مسيرته الرياضية. ومنذ انضمامه إلى فخر أبوظبي، تمكن كواس من إقناع مدربه مارسيل كايزر الذي منحه الثقة وفرصة اللعب أساسياً في التشكيل، ليقدم مستوى جيداً في أولى مبارياته ويواصل بعدها عطاءه ليكون أساسياً حتى جولة الختام أول من أمس أمام خورفكان.

وتميز كواس بالمراوغات الإيجابية ليتربع على قائمة أكثر اللاعبين إجادة للمراوغة بعدد 84 مراوغة، إضافة إلى الجهد البدني الذي ظل يبذله في الملعب مساهمة منه في النتائج الإيجابية التي ظل يحققها فريقه.

واعتبر الجناح الهولندي أنه كان موفقاً بالتغيير الذي حدث في مشواره، مؤكداً أنه كان سعيداً بثقة إدارة الجزيرة، لذلك حاول أن يكون على قدر التحدي واجتهد مع زملائه اللاعبين، وقال كواس عقب التتويج: لا أعرف ماذا أقول، ما حدث معى يحدث كثيراً في كرة القدم، المهم أنني سعيد بأن أكون جزءاً من الفوز ببطولة الدوري مع الجزيرة وأتمنى أن أوفق في معانقة المزيد من البطولات مستقبلاً.

وانتهت مهمة براندلي كواس مع الفريق بنهاية المباراة حسب عقد الإعارة، حيث سيكون عليه العودة إلى ناديه العميد بموجب الاتفاق بين الطرفين، ولا يتوقع أن تكون هنالك مطالب جزراوية باستمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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