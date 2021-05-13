كارتابيا يحتفل بعيد ميلاد أيتانا ليلة «النصر»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

احتفل الأرجنتيني كارتابيا لاعب شباب الأهلي، بعيد ميلاد ابنته أيتانا الخامس، ليلة فوز «فرسان دبي» على النصر 3 - 2 مساء أول من أمس، في الجولة 26 الأخيرة من دوري الخليج العربي.

ونشر كارتابيا، صوراً لابنته على حسابه الشخصي في «انستغرام»، وعلق قائلاً: «أتيت قبل 5 سنوات، لنبتهج بكل لحظة في حياتنا، كوني سعيدة دائماً».

وغاب اللاعب الأرجنتيني عن شباب الأهلي، منذ أكثر من شهر، بسبب تعرضه للإصابة، ولم يشارك مع الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، وكذلك مبارياته في الجولات 24 و25 و26 الأخيرة بالدوري.

وينتظر أن يكون كارتابيا، جاهزاً للمشاركة مع «فرسان دبي» مساء الأحد المقبل، أمام النصر على ملعب استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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