بيان مهم بشأن آلية الحصول على تذاكر مباراة نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعد التنسيق مع طرفي نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة: شباب الأهلي والنصر، الذي سيقام الأحد المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، أن يقوم كل نادٍ بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح الاتحاد أنه لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، مشيراً إلى أن مكتب شؤون الجماهير بكل نادٍ سينسق مع جماهيره حول آلية تسلُّم التذاكر اعتباراً من الخميس.

ولفت إلى أن الحضور سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة "حاصل على تطعيم كوفيد 19" وحرف "E" عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد الاتحاد أن قراره جاء في إطار حرصه على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في أفضل صورة.

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