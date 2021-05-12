اعتماد القائمة النهائية لـ "الأبيض" قبل تجمعه السبت المقبل بدبي

المصدر: وام

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المقدمة من الهولندي فان مارفيك للمعسكر الداخلي الذي سيُقام بدبي للفترة من 15 إلى 31 مايو الجاري استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

وضمت القائمة النهائية 28 لاعباً هم: علي خصيف، وفهد الظنحاني، ومحمد الشامسي، وعادل الحوسني، وبندر الإحبابي، وشاهين عبدالرحمن، ووليد عباس، ومحمود خميس، ومحمد برغش، وخليفة الحمادي، وحسن المحرمي، ويوسف جابر، ومحمد العطاس، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وعبدالله النقبي، وماجد حسن، وعبدالله حمد، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وكايو كانيدو، وخليل الحمادي، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وحارب عبدالله سهيل، ومحمد جمعة عيد، وعلي مبخوت و سبيستيان تيغالي.

ويبدأ منتخبنا تجمعه يوم السبت المقبل بدون لاعبي ناديي شباب الأهلي والنصر الذين سيخوضون المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 16 مايو الجاري وكذلك لاعبي نادي الوحدة الذين سيلعبون مباراة مؤجلة بالدوري أمام الفجيرة في نفس يوم التجمع، حيث سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 19 مايو.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عقد ظهر اليوم اجتماعا تنسيقياً في مقر الاتحاد بدبي بحضور فان مارفيك وجهازه المساعد إلى جانب الكادر الطبي، حيث تمت مناقشة كُل الجوانب الخاصة بالمعسكر الذي سيشهد خوض مباراة دولية ودية أمام الأردن يوم 24 مايو الجاري.

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