دُرة ملاعب الإمارات والأفضل عالمياً في 2014

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لاحتضان المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 بين فريقي شباب الأهلي والنصر للمرة الثالثة بعد أن استضاف نسختين ماضيتين لنهائي أغلى البطولات الكروية، الأولى موسم 2014-2015 بين النصر والأهلي (شباب الأهلي) والتي انتهت بفوز النصر بضربات الجزاء الترجيحية، فيما كانت النسخة الثانية في موسم 2018-2019 وجمعت بين الظفرة وشباب الأهلي وانتهت بفوز شباب الأهلي 2-1.

ويُعد استاد هزاع بن زايد تحفة معمارية رائعة وصرحاً رياضياً فخماً، بُني وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ويتماشى مع النهضة العمرانية لدولة الإمارات.

كما يُعتبر استاد هزاع بن زايد، الحائز على لقب «استاد العام 2014»، واحداً من أكثر المشاريع الرياضية تطوراً بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وشيد الملعب على مساحة 45000 متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 50 متراً، ليعد واحداً من أعلى المباني ارتفاعاً في مدينة العين، ويتسع لـ25 ألف متفرج، تتوزع بشكل مدروس على 3 مستويات، لتوفير أفضل مشاهدة حية للجمهور، وتم تخصيص 3000 مقعد منها للدرجة المميزة، بالإضافة إلى مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات والسيدات.

مواصفات

ويتميز الاستاد بتجهيزات فاخرة للضيافة، إلى جانب العديد من المواصفات الفنية والتقنية المتطورة التي تشهدها المنطقة للمرة الأولى، مثل سقف الاستاد الذي يتمتع بتصميم مبدع لتوفير الظل للمدرجات كافة خلال موسم الصيف، ومسافة بالصف الأول في الملعب تصل إلى 5.4 متر، تمت الموافقة عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ما يوفر أقصى عوامل الإثارة والتفاعلية عند مشاهدة المباريات عن قرب.

واستوحي التصميم العام للاستاد من أشجار النخيل رمزاً ليربط الحاضر والمستقبل بتاريخ وتراث الإمارات، حيث تحتوي واجهة الاستاد على أكثر من 600 لوحة على شكل جذع أشجار النخيل، يتم التحكم في إضاءتها باستخدام تقنيات ضوئية ديناميكية تتيح استخدام ألوان متعددة يمكن رؤيتها عن بعد ومن كل الزوايا.

لقاء

وكان الاستاد شهد أول لقاء في 24 يناير 2014 وجمع العين والظفرة في دوري الخليج العربي، إلى جانب عدد آخر من مباريات الدوري وبطولة الأندية الآسيوية 2014، وتبع ذلك الافتتاح الرسمي بمباراة بين مانشستر سيتي الإنجليزي والعين، وتوالت المباريات التي استقبلها الملعب ومنها مباريات كأس العالم للأندية، كأس الأمم الآسيوية 2019، ومباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي في كأس السوبر 2015، وبطولة كأس العالم للأندية 2018 وغيرها من المباريات الدولية والمحلية.

ويتمتع استاد هزاع بن زايد بتجهيزات متطورة تسمح باستقبال فعاليات وأحداث رياضية وثقافية عديدة، على مستوى عالمي، بالإضافة إلى تقديم خدمات للزوار من كبار الشخصيات على أعلى مستويات، حيث يشمل الطابق الثاني عشر كبائن خاصة للضيافة، و3 أجنحة فاخرة بسعة إجمالية تبلغ حتى 700 شخص تتميز بأرقى مواصفات الضيافة والتجهيزات المتكاملة، ويشكل استاد هزاع بن زايد جزءاً محورياً من مشروع ضخم متعدد الاستخدامات، يتم بناؤه في المنطقة المحيطة به على مساحة 500 ألف متر مربع، ويشمل وحدات سكنية وتجارية وترفيهية وفندقاً، ما يحوّل المنطقة إلى وجهة رياضية وثقافية وعائلية جديدة في مدينة العين.

الأفضل

ويمتاز استاد هزاع بن زايد بالعديد من المساحات والصالات المختلفة، سواء في مناطق الضيافة أو الردهة الخارجية، بما يسمح بتقسيمها لتتناسب مع المؤتمرات والندوات والفعاليات الاقتصادية والترفيهية من شركاء النادي أو الراغبين في استثمار نجاح الاستاد كوجهة محلية وإقليمية.

وتم الانتهاء من إنشاء الاستاد الحائز لقب أفضل استاد في العالم 2014، في وقت قياسي بلغ 17 شهراً، وهو أول استاد في المنطقة مصمم خصيصاً بشكل يتيح توفير الظل طوال العام للمشاهدين عن طريق الشكل الإنشائي المتقدم والسقف، بما يسمح بالمشاهدة الممتعة حتى في موسم الصيف.

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