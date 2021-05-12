الجنيبي: الجزيرة بطل عن جدارة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رفع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات، إلى مقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة، وإلى مقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، وإلى إدارة وجماهير نادي الجزيرة، بمناسبة التتويج بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021، عن جدارة واستحقاق، بعد منافسة قوية، نجح في نهايتها «فخر أبوظبي» في حصد اللقب للمرة الثالثة.

وتمنى الجنيبي أن يواصل الجزيرة مسيرته الحافلة بالإنجازات، التي تقوم على أساس الحافز والتطلعات الكبيرة لهذا الصرح الرياضي، والرغبة نحو البناء، من خلال اعتماد الفريق على أسماء عدة من خريجي أكاديمية النادي، الذين كانوا على الموعد في هذا الموسم، مع الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة، والعمل الكبير من الجهازين الفني والإداري، اللذين ساهما معاً في صناعة هذا الفريق البطل.

وأكد الجنيبي أن الكرة الإماراتية هي الفائز الأكبر في هذا الموسم، الذي انتصرت فيه إرادة الحياة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وجميع الذين تصدوا في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما ساهم في عودة النشاط الكروي مرة أخرى، واستمراره بكل قوة ومستويات فنية مرتفعة، عكستها الإحصائيات التي تم عرضها من خلال فرق العمل المتخصصة، وفق الاستراتيجية التي نسعى من خلالها للوصول إلى أعلى المستويات.

واعتبر الجنيبي أن استمرار المنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة في هذا الموسم رفع من درجة الترقب، وأضاف: المزيد من القوة على المباريات والحافز لدى جميع الفرق، التي كان يسعى كل منها لتحقيق غاياته، ما بين الحصول على بطاقات الصعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، وفرق تقاتل من أجل البقاء في المسابقة وتجنب الهبوط، وكلها عوامل صبت في صالح الجماهير، التي عاشت أجواءً حماسية منذ الجولة الأولى دون توقف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز