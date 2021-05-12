الوصل.. فوز لا يغني ولا يسمن في ختام دوري الإمارات

المصدر: دبي ـ علي شدهان تصوير غلام كاركر

أنهى فريق الوصل الأول لكرة القدم، مشاركته في دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021 في الإمارات بفوز لا يغني ولا يسمن بعدما تمكن من الظفر بالنقاط الثلاث لمباراته الثلاثاء أمام ضيفه الظفرة في الجولة 26 الختامية للبطولة.

37 نقطة

ورغم الفوز بهدفين لهدف، إلا أن الوصل بقي «محافظاً» على مركزه التاسع في لائحة الترتيب النهائي لفرق الدوري برصيد 37 نقطة، وهي محصلة ربما تعد من بين الأكثر سوءاً وإزعاجاً لجماهيره العريضة طوال سنوات الاحتراف منذ موسم 2008 - 2009!

سلسلة طويلة

وفي المقابل، شكلت الخسارة، حلقة في سلسلة طويلة من النتائج السلبية للظفرة، الذي يحسب له أنه نجح بتأمين وضعه وضمان بقائه مع كبار المحترفين قبل فوات الأوان، بالحصول على 21 نقطة فقط، واحتلال المركز 11 في لائحة الترتيب النهائي للبطولة.

وعد هيلمان

البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، وعد جماهير الفهود بالعمل الجاد من أجل بناء فريق قوي في الموسم الجديد، بمقدوره تحقيق أحلام وتطلعات عموم أبناء الوصل، مقدماً الشكر لإدارة النادي على منحه فرصة تدريب فريق بقيمة وشهرة الوصل.

التقاط الأنفاس

وأثنى هيلمان على أداء الوصل، مشيراً إلى أن ظروفاً عدة واجهت فريقه خلال مشواره في الدوري، ما أدى إلى عدم ظهوره بالصورة المتوقعة منه، خصوصاً في المباريات الأخيرة التي خسرها، قبل أن يلتقط أنفاسه، ويستعيد نغمة الفوز أمام الظفرة، مشيراً إلى أنه أمر جيد أن ينهي الوصل الدوري والموسم عموماً بفوز معنوي.

ختام المشوار

ونوه هيلمان إلى أن الوصل ظهر في مباراة الظفرة بصورة فنية أفضل مقارنة مع وضعه في مبارياته الأخيرة، لافتاً إلى أن فريقه نجح في التنظيم الدفاعي، والفاعلية الهجومية، بما أثمر عن تسجيله هدفين في شباك المنافس، وإنهاء المباراة لمصلحة الوصل في ختام مشواره في بطولات موسم 2020 - 2021.

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