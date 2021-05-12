بني ياس.. بطل غير متوج في الموسم الأفضل

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

رغم حالة الحزن التي بدت على لاعبي بني ياس عقب انتهاء مباراة الوحدة، بالتعادل الإيجابي، أمس، وضياع حلم التتويج باللقب الأول للدوري في تاريخ النادي، إلا أن الجميع خرج من تلك الحالة سريعاً في ظل الموسم التاريخي الأفضل، الذي قدمه السماوي، والشعور السائد بأن جميع عناصر المنظومة داخل الفريق، قدمت أفضل ما لديها ولم يقصر أي عنصر، إذ حرص الجهازان الفني والإداري، ومجلس إدارة النادي على تحية اللاعبين، وتوجيه الشكر لهم داخل غرف الملابس، دعماً لهم وتقديراً لما بذلوه من عطاء على مدار الموسم.

وأجمع الشارع الرياضي بالكامل على أن بني ياس هو «بطل غير متوج» هذا الموسم، بعد أن كان منافساً شرساً وقوياً لم يستسلم بسهولة، وأبقى الصراع على اللقب حتى الجولة الأخيرة، لينجح الفريق السماوي في تقديم أفضل مواسمه في دوري المحترفين على الإطلاق.

وجاء موسم بني ياس استثنائياً، بفضل العديد من الأرقام التي حققها الفريق طوال الدوري، أولها أن الفريق نجح في إنهاء الموسم بأكبر حصاد، وعدد من النقاط يحصل عليه طوال مشاركاته في دوري المحترفين، بعد أن وصل للنقطة 54 من 26 مباراة، متخطياً أعلى معدل من النقاط حققه الفريق في السابق، مسجلاً كذلك أكبر عدد من الانتصارات في الدوري في تاريخه بـ 16 انتصاراً.

ونجح بني ياس في تحقيق أطول سلسلة من عدم الهزيمة في الدوري في 12 مباراة متتالية في رقم جديد، وقياسي للفريق السماوي في المسابقة.

أما الرقم الثالث فيتمثل في إنهاء الفريق للدوري كونه أفضل دفاع في المسابقة بين الفرق الـ 14، حيث استقبلت شباكه 22 هدفاً في 26 مباراة، متفوقاً على الجزيرة والشارقة اللذين حلا في المركز الثاني كونه أقوى خط دفاع هذا الموسم.

نجاح

كما نجح بني ياس في تصدر أكثر الفرق حفاظاً على نظافة الشباك، بعدما حافظ الفريق على نظافة شباكه في 11 مباراة هذا الموسم من أصل 26 مباراة.

وخاض بني ياس في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه المميز، والذي تمكن من تحقيق نقلة نوعية مع الفريق، 33 مباراة في كل المسابقات المحلية، حقق خلالها الفوز في 19 مباراة، وبنسبة فوز 57.5%، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 5، منها 26 مباراة في الدوري، فاز خلالها بـ 16 مباراة، وتعادل في 6 وخسر 4، وسجل الفريق في الدوري 50 هدفاً، واستقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما لعب في كأس الخليج العربي 4 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 3، وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مباريات، فاز في اثنتين وخسر واحدة.

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