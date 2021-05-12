«هدايا» حمدان تسعد عجمان وتدفع بـ«الذئاب» نحو «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل تصوير زيشان أحمد

تسببت أخطاء حمدان ناصر مدافع الفجيرة المعار من شباب الأهلي في خسارة فريقه أمام عجمان في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين ما دفع بالفريق للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وارتكب حمدان أخطاء فادحة قادت «الذئاب» إلى الهبوط ومنح حمدان ناصر الضيوف الهدف الأول بعد أن حاول أبعاد إحدى الكرات ليقوده عدم التركيز إلى اهتزاز مرمى الحارس المتألق عبدالله التميمي ليتقدم عجمان حينها بالهدف الأول وبعد تعادل «الذئاب» عن طريق التونسي فراس بالعربي عاد حمدان ناصر لأخطائه الفادحة ولم يتمكن من تشتيت كرة الهدف الثاني، والتي وصلت للبرتغالي لينارد والذي لم يتوان في وضعها بالشباك هدفاً ثانياً أبقى البرتقالي في مكانه مع الكبار وغادر الفجيرة حزيناً إلى دوري الهواة ليكون المشهد مختلفاً بملعب الفجيرة ما بين سعيد في التواجد لموسم آخر في دوري الخليج العربي وبين حزين لمغادرة الأضواء والشهرة لتظهر علامات الحزن على محيا لاعبي الفجيرة والذي كان يمتلك لاعبوه أكثر من فرصة بدءاً من الفوز والذي كان يبقيهم ضمن مسابقة الدوري وحتى نتيجة التعادل لو حدثت أعطت الفريق أملاً، خصوصاً وأن الفجيرة له لقاء مؤجل أمام العنابي يوم السبت المقبل، حيث باتت نتيجة هذه المباراة غير مهمة لكلا الفريقين.

حوض الثلج

كشف أيمن الرمادي مدرب عجمان عن حدوث حالة غريبة وغير متوقعة لفريقه ما قبل مباراة الفجيرة بعد إصابة أربعة لاعبين وهم الحارس علي الحوسني وحسين عبد الرحمن إلى جانب المحترفين بوبكر تراولي ولويس أنطونيو، وأشار الرمادي إلى أن اللاعبين الأربعة وأثناء استعدادهم لمباراة الفجيرة توجهوا لحوض الثلج دون ارتداء الأحذية الواقية بذلك ليتعرض لحالة غريبة أشبه بعملية «الكي» مما صعّب عليهم عملية المشي على الأرض جراء الدخول الخاطئ للصندوق من غير ارتداء الاحتياطات اللازمة بذلك، ونوه إلى أنه قام بإجراء تغيير شبه كامل على تشكيلة الفريق جراء حدوث هذه الحالة الغريبة والتي كادت أن تكلف الفريق جهود موسم كامل.

ثلاثي

خاض 3 لاعبين من عجمان المباراة ضد فريقهم السابق الفجيرة وهم الظهير الأيسر وليد اليماحي، وقلب الدفاع عبدالله صالح، وإبراهيم خميس الذي دخل في الشوط الثاني.

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