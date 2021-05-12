سلطان الشامسي عيناوي بعقد لمدة 3 مواسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعاقد العين مع سلطان الشامسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وعلم "البيان الرياضي" أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه للعين بعدما كان قد دخل فترة الستة أشهر الأخيرة، ولمدة 3 مواسم اعتباراً من الموسم المقبل، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، ليصبح أولى صفقات الزعيم استعداداً للموسم الجديد.

وكان سلطان الشامسي قد انضم لبني ياس قادماً من الجزيرة في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين في صيف 2019، وقدم أداء لافتاً للنظر مع السماوي خاصة في الموسم الأخير الذي نجح خلاله بني ياس في احتلال وصافة دوري الخليج العربي في موسم تاريخي للفريق وكان قريباً من حصد اللقب الأول في تاريخه.

وحصل الشامسي على ثقة مدرب بني ياس الروماني دانييل إيسايلا وتألق تحت قيادته وأصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة السماوي، إذ خاض 22 مباراة مع الفريق في الدوري وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

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