الجزيرة بطل دوري الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي لموسم 2020 ـ 2021 بعد فوزه في مباراة الجولة الختامية أمس على خورفكان (3 ـ 1)، أحرزها عمر تراوري (ق 10) و(57) وعلي مبخوت (ق 30)، وسجل للنسور خلفان حسن (ق 91). وانتزع «فخر أبوظبي» اللقب (57 نقطة) للمرة الثالثة في تاريخه، فيما أنهى النسور موسمه برصيد 25 نقطة بالترتيب العاشر.

وشهدت المباراة طرد لاعب الجزيرة خلفان مبارك في الدقيقة 36.

وأنهى بني ياس الدوري وصيفاً برصيد 54 نقطة، عقب تعادله مع الوحدة 1-1. تقدم بني ياس عن طريق سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وتعادل عمر خريبين للوحدة في الدقيقة 68.

ورفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الفجيرة السبت المقبل.

وكسب شباب الأهلي «بروفة الكأس» التي جمعته مع النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق فوزاً معنوياً مهماً قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأحد المقبل، كما ضمن «فرسان دبي» إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا باحتلاله المركز الثالث بـ50 نقطة، في المقابل أنهى العميد موسمه في المركز الخامس بـ46 نقطة.

سجل أهداف شباب الأهلي العطاس (ق51)، وسهيل (ق 56) وجمعة (ق 86)، بينما حملت أهداف العميد توقيع الفردان (ق 9)، وجابر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

وتراجع الشارقة إلى المركز الرابع (48 نقطة) بعد خسارته بهدف دون رد أمام كلباء (السابع) برصيد 39 نقطة، وسجل هدف كلباء الوحيد محترفه التوغولي ملابا في الدقيقة 17.

وحقق العين فوزاً صعباً على ضيفه حتا، الذي ودع المحترفين، بهدف دون رد سجله اللاعب كايو كانيدو في الدقيقة 31، ليحافظ على المركز السادس (41 نقطة).

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 37، محتلاً المركز التاسع بعد فوزه بهدفين لهدف على ضيفه الظفرة.

سجل ثنائية الوصل، ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 45، والبرازيلي جواو فيغريدو (ق 59)، فيما سجل للظفرة لاعبه سعيد الرواحي (ق 28)، ليتجمد رصيد الظفرة عند النقطة 21، في المركز الـ11.

وضمن عجمان التواجد مع الكبار بعد فوزه على الفجيرة بنتيجة 2 ـ 1. وسجل لعجمان حمدان ناصر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12، وأضاف البرتغالي لياندرو الهدف الثاني في الدقيقة 86، فيما أحرز هدف الفجيرة التونسي فراس بالعربي في الدقيقة 12، ليصل عجمان برصيده إلى 18 نقطة. وودع الفجيرة دوري المحترفين، حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة وستكون مباراته أمام الوحدة المؤجلة يوم السبت المقبل تحصيل حاصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز