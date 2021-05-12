بيدرو إيمانويل يودع العيناوية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ودع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الأول بنادي العين، العيناوية خلال تصريحاته عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام حتا أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد، في ختام مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم،والتي انتهت لمصلحة الفريق البنفسجي بهدف دون رد ليحافظ على المركز السادس في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد (41 نقطة)

وأعلن بيدرو، عن انتهاء مهمته رسميا مع الفريق البنفسجي معربا عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة وطاقم الجهاز الفني المعاون واللاعبين وجمهور الفريق، على الثقة التي منحوها له لقيادة فريق نادي عريق كالعين.

وخرج العين من الموسم دون أي انجاز بخروجه من جميع البطولات على المستويين الداخلي والآسيوي، بل وفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا في العام المقبل، ليواصل تعثره للموسم الثالث على التوالي.

وأوضح المدرب البرتغالي، أنه وبعد 18 شهرا منذ تعاقده مع العين في العام الماضي، خاض تحديا كبيرا، وكان هدفه تحسين وصع الفريق بداية من الموسم الملغي بسبب جائحة كورونا حيث كان العين منافسا على الدوري حتى الجولة 19، فضلا عن وصوله لنهائي كأس رئيس الدولة قبل الإلغاء، وبعد ثلاثة مواسم لم يتوج خلالها العين بأية بطولة فهو مطالب بالكثير لإحداث التغيير.

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