مبخوت هدافا للدوري برصيد 25 هدفا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

نال علي مبخوت مهاجم الجزيرة لقب هداف دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعد إحرازه 25 هدفا في 26 جولة، كان آخرها هدفا متميزا في شباك خورفكان ليلة امس في مباراة الختام والذي أحرزه بطريقة عكست مهاراته العالية وصداقته مع الشباك ومقدرته على ترجمة الفرص إلى أهداف.

وسبق أن توج مبخوت بلقب الهداف في موسم 2016-2017 الذي أحرز فيه فخر أبوظبي لقب الدوري، بعدد 33 هدفا كصاحب أعلى معدل أهداف في تاريخ دوري المحترفين حتى الان، ليكون بذلك هداف البطولة لمرتين.

ورفع مهاجم الجزيرة إجمالي أهدافه في بطولة الدوري إلى 171، بفارق 4 أهداف عن فهد خميس الهداف التاريخي للكرة الإماراتية برصيد 175، ليصبح بذلك على بعد خطوات من إنتزاع اللقب.

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