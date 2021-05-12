كايزر يكشف عن نهاية مهمته مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

كشف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بطل دوري الخليج العربي عن نهاية مهمته ومشواره مع الفريق بنهاية مباراة خورفكان في الجولة 26 من دوري الخليج العربي مساء أمس الثلاثاء.

وقال كايزر ان عقده انتهي فعليا مع فخر ابوظبي لكنه سينتظر ما يحدث خلال الأيام المقبلة حتي يقرر في مستقبله ومصيره مع النادي.

وحسب المتابعات فان الجزيرة أرجأ المفاوضات مع كايزر حتى نهاية مباريات الدوري، وستشهد الأيام المقبلة مفاوضات مع المدرب الهولندي لتحديد مستقبله بشكل حاسم بالتوقيع مع النادي لموسم جديد أو رحيله.

وفي السياق أكد كايزر انه سعيد بنيل درع الدوري ذاكرا أنه جاء نتيجة عمل كبير وشاق من الجميع.

وأضاف: كل الفرق تالقت في هذا الموسم مثل بني ياس الذي نافس على البطولة حتى الجولة الأخيرة.

وأكد كايزر ان فريقه استحق اللقب لانه حصل على النقاط الاكثر وقدم مستويات متميزة

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