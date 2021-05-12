سلطان الجابر: لولا توجيهات ومتابعة الإدارة العليا بنادي الجزيرة ما حققنا لقب الدوري

المصدر: وام

رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة الرياضي رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، بمناسبة فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي.

كما هنأ معاليه أعضاء مجلس الإدارة وكافة أعضاء أسرة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي على تتويج الفريق الأول بدرع دوري الخليج العربي، والذي كان نتيجة التزام الجميع واجتهادهم ومثابرتهم وسعيهم المستمر لتنفيذ التوجيهات والخطط، واتباع أعلى المعايير في نظم الحوكمة والعمل الرياضي والإداري بالنادي، مؤكدا أنه لولا توجيهات ومتابعة ودعم الإدارة العليا للنادي، لما احتل " الجزيرة " الصدارة وتوج أداؤه الرائع في الدوري بحصوله على درع البطولة .

وقال : " إن فوز الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي يكتسب أهمية خاصة، فهذا الموسم لم يكن اعتيادياً، وعشنا عاماً استثنائياً داخل وخارج الملعب، ورغم هذه الظروف المستجدة، قدّم الفريق مباريات رائعة، والأهم أننا قمنا بذلك بإيجابية وحماسة مع التحلي بروح الفريق الواحد طوال الموسم وصولاً لتحقيق لقبٍ كانت أسرة الجزيرة تسعى له منذ موسم 2016-2017".

وأعرب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن الفخر والاعتزاز بجميع اللاعبين والجهاز الفني وكل من ينتمي إلى نادي الجزيرة وأثنى على الجهود الكبيرة والعمل الشاق داخل وخارج الملعب من أجل تحقيق هذا النجاح.

كما هنأ معاليه كلا من المدير الرياضي مادس ديفيدسن، والمدير الفني مارسيل كايزر، وإداريي الفريق محمد سالم العنزي وحسين سهيل، وباقي الطاقم المعاون الذين نجحوا جميعاً في بناء الفريق استناداً إلى فلسفة الاعتماد على المواهب الشابة الصاعدة من أكاديمية النادي.

وقال معاليه: " نسعى دائماً في نادي " الجزيرة" إلى المنافسة على جميع الألقاب، وهذا أقل شيء تستحقه جماهير "فخر أبوظبي" الشغوفة بناديها ولاعبيها، واليوم نحتفل بعودة درع دوري الخليج العربي إلى استاد محمد بن زايد، ملعب الانتصارات والبطولات".

وأضاف : " أود أن أهدي هذا الفوز لجماهيرنا وشركائنا، وأشكرهم جميعاً على دعمهم المستمر واللامحدود طوال الموسم، فكل أعضاء أسرة النادي يقدّرون هذا الدعم الذي لم نكن لنصل إلى تلك اللحظة وهذا الإنجاز بدونه".

وأوضح معاليه أن الجميع في نادي الجزيرة بذلوا خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة تكللت بالنجاح من خلال إرساء ركائز النجاح المؤسسي المستدام في كافة جوانب ومجالات أنشطة النادي، بما في ذلك الحوكمة، والعمل المؤسسي، والإدارة المالية، كما تم وضع خطط بعيدة المدى للاستثمار في تدريب وتطوير وصقل مهارات اللاعبين الشباب وتكوينهم رياضياً وثقافياً، وتحسين ورفع الكفاءة، والارتقاء بالأداء في كافة جوانب العمل وتعزيز روح التنافسية وترسيخ الهوية المؤسسية في النادي بما يضمن استمرارية الأداء المتميز، وساهمت هذه الجهود في تحويل "الجزيرة" إلى مثال للأندية الرياضية الناجحة، ونحن سعداء برؤية نتائج هذه الجهود على أرض الملعب في الموسم الحالي بفوز فريق كرة القدم الأول بدرع الدوري، إضافة لحصول فرق ورياضيي الألعاب المصاحبة على العديد من الكؤوس والميداليات.

وقال معاليه: " إن هذه البطولات والألقاب تحققت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل البناء الناجح على التاريخ العريق لنادي الجزيرة، وطموح كافة الفرق الرياضية وسعيها الدؤوب للنجاح وتحقيق البطولات، وأيضا بفضل الطموح الدائم لأعضاء النادي نحو الإنجاز والتألق، مع الالتزام بأعلى معايير النزاهة والأخلاق الرياضية الرفيعة، والشغف بالجوهر الحقيقي للرياضة، وكذلك الالتزام بالمثابرة والعزيمة والإصرار، وكلنا ثقة بأن هذه الإنجازات ستلعب دوراً مهماً في الدفع قدماً بمسيرة "فخر أبوظبي" نحو مستقبل مشرقٍ من النجاح والتميز، وسنعمل بجهود مضاعفة لنكون على مستوى الطموحات الكبيرة لنادي الجزيرة وجمهوره، ولضمان أن يكون نموذجاً متألقاً للأندية الرياضية الناجحة في دولة الإمارات وآسيا والعالم".

وشدد معاليه على أن النادي كان أيضاً حاضراً بقوة هذا العام خارج أرض الملعب، حيث واصلنا جهودنا لترسيخ دورنا ومكانتنا في مجتمع أبوظبي من خلال تسخير قوة كرة القدم كمصدر إلهامٍ للناس في العاصمة، وبالتعاون مع شركائنا، نجحنا في إطلاق العديد من البرامج المجتمعية مثل إهداء قمصان الفريق لأبطال خط الدفاع الأول، وتحفيز أفراد المجتمع على الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس " كوفيد-19"، بالإضافة إلى إنتاج سلسلة تعليمية تفاعلية لأطفال المدارس.

وفيما تأثر العالم بالجائحة في كل جوانب الحياة، ومنها غياب الجماهير عن المباريات، أتوجه بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة، والجهات الوطنية المعنية، وإلى أبطال خط الدفاع الأول الذين يبذلون جهوداً استثنائية لكي تعود عجلة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المجالات، بما فيها الرياضة، وأتمنى أن يساهم هذا اللقب في رسم الابتسامة على وجوه جماهير الجزيرة في جميع أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن الفوز بهذا اللقب الغالي يبقى مفتقداً لعنصرٍ مهم دون رفع الدرع عالياً أمام جماهير النادي ومشجعيه في مدرجات استاد محمد بن زايد، وأكد أن العمل جارٍ على إعداد خطة للاحتفال بالطريقة التي تليق بهذا الإنجاز الكبير، وبانتظار أن يتحقق ذلك، داعيا جماهير نادي الجزيرة ومشجعيه إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسلامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال احتفالاتهم الخاصة.

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