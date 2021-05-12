إيسايلا للاعبي بني ياس: لا تحزنوا قدمنا موسماً رائعاً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، عن فخره بلاعبي فريقه رغم خسارة لقب دوري الخليج العربي، مشيداً بما قدمه الفريق واللاعبين على مدار الموسم الذي نافس خلاله الفريق على الدرع حتى الجولة الأخيرة.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" لن أتحدث كثيراً عن مباراتنا مع الوحدة ولكني سأتحدث عن الموسم ككل، فقد قدمنا موسماً رائعاً وفخور باللاعبين والروح القتالية التي ظهروا عليها والمستوى المتميز الذي قدموه طوال الموسم".

وأضاف:" شاهدت الحزن على وجوه اللاعبين عقب نهاية المباراة ولكني أكدت لهم ضرورة ألا يحزنوا لأن الفريق قدم موسماً كبيراً واستثنائياً وقاتلنا حتى آخر نقطة، فمن كان يعتقد أن بني ياس سينافس حتى الرمق الأخير على لقب دوري الخليج العربي".

ووعد إيسايلا بظهور بني ياس بنفس المستوى القوي في الموسم المقبل والقتال على البطولات.

وختم:" الآن سنحصل على راحة وإجازة طويلة عقب نهاية الموسم وبعدها سنعود وسنستمر بنفس العمل والروح، وسنقاتل أيضاً في الموسم المقبل مثلما قاتلنا في الموسم الحالي".

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