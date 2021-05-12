«هاتريك» زمن الاحتراف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعتبر فوز الجزيرة بنسخة الموسم الحالي من بطولة الدوري التي حملت الرقم 46 عبر تاريخ المنافسة، الثالث له في مشواره، وجميعها في عهد الاحتراف، حيث كانت البداية فوزه باللقب موسم 2010- 2011، والثانية في 2016- 2017، لتضاف إليهما بطولة الموسم الحالي التي حقق بها «الهاتريك».

وخلال عهد الاحتراف الذي شهد تنظيم 12 نسخة، فاز العين بعدد 4 ألقاب وضعته في صدارة الأندية المحترفة، يليه شباب الأهلي والجزيرة في الوصافة بعدد 3 ألقاب لكل منهما، ولقب واحد لكل من الوحدة والشارقة.

فيما يحتفظ العين أيضاً بصدارة ترتيب الأندية الأكثر فوزاً باللقب منذ انطلاق البطولة في موسم 1973- 1974، بنيله اللقب 13 مرة، ثم الوصل وشباب الأهلي بعدد 7 بطولات لكل منهما ورابعاً الشارقة بعدد 6 بطولات وخامساً الوحدة الذي توج باللقب 4 مرات، و3 ألقاب للعميد النصراوي والشباب والجزيرة.

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