كايزر.. اللقب الثاني للهولنديين

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

بعد نجاحه في قيادة الجزيرة للقب بطولة الدوري، فإن المدرب مارسيل كايزر يعتبر ثاني مدرب من هولندا يحرز لقب الدوري ومع النادي نفسه في عهد الاحتراف، حيث سبقه مواطنه تين كات مدرب الوحدة حاليًا، موسم 2016-2017.

ويعد الروماني أولاريو كوزمين أكثر مدرب توج باللقب في عهد الاحتراف عندما ناله 4 مرات مع العين وشباب الأهلي، بواقع بطولتين مع كل ناد، لتصبح الجنسية الرومانية الأكثر حصداً للقب.

ونال مدربان من كرواتيا اللقب هما زلاتكو وزوران مع العين، فيما ذهب اللقب مرة إلى المدرب التشيكي إيفان هاشيك مع شباب الأهلي (الأهلي سابقاً)، وفاز به أيضاً المدرب البرازيلي براغا مع الجزيرة، والنمساوي هيكسبيرغر مع الوحدة، بينما يتميز المدرب عبد العزيز العنبري بكونه المواطن الوحيد الذي نال اللقب في عهد الاحتراف مع الشارقة في النسخة الماضية.

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