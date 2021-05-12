4 أهداف تفصل مبخوت عن لقب «التاريخي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يحتاج علي مبخوت مهاجم الجزيرة إلى 4 أهداف فقط للوصول إلى لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية والذي ينفرد به الغزال الأسمر فهد خميس برصيد 175 هدفاً، فيما وصل مبخوت إلى 171 هدفاً عندما نجح في هز شباك خورفكان ضمن لقاء الفريقين في الجولة 26 من دوري الخليج العربي أمس، رافعاً رصيده إلى 25 هدفاً في النسخة الحالية من المنافسة والتي يتصدر فيها قائمة الهدافين وحسم لقب هداف الموسم الحالي للمرة الثانية في تاريخه.

وتبقى لمهاجم الجزيرة 4 أهداف، للتساوي مع فهد خميس وإلى 5 أهداف لكي ينفرد باللقب، قد تعد مهمة سهلة للنجم الدولي في الموسم المقبل ما يؤكد أن مبخوت على أعتاب لقب تاريخي وأنه سينتظر حتى الموسم المقبل لانتزاع اللقب من فهد خميس.

ورغم القيمة الكبيرة التي يحملها لقب «الهداف التاريخي» لكن علي مبخوت يركز دائماً على مصلحة الفريق، وليس على اللقب الفردي، ورغم كونه هداف الموسم الحالي، فقد أكد في أكثر من مناسبة أن تتويج فريقه بلقب الدوري هو شغله الشاغل، وليس الإنجازات الشخصية، معتبراً أن مصلحة النادي العليا أهم من الإنجازات الفردية.

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