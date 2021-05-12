اللقب «عيدية الجزراوية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نجح الجزيرة بعد مشوار حافل بالعزيمة والبذل خلال الموسم الحالي في تتويج جهوده بنيل لقب بطولة دوري الخليج العربي عن جدارة، بعد الفوز الذي حققه في ختام المنافسة مساء أمس على خورفكان، في مباراة قوية، أنهى بها فخر أبوظبي قتاله بنيل اللقب، الذي جاء متزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، ما يمنح اللقب أهمية خاصة، كما أنه يعتبر أجمل «عيدية» من الجزيرة لأنصاره في خواتيم شهر رمضان الكريم، لتبقى فرحة العيد «فرحتين» مع اللقب الثمين.

وجاء فوز الجزيرة بلقب الدوري بعد أن خاض 26 مباراة قدم خلالها مستويات متميزة وكان الطرف الأفضل في معظم الجولات، وتفوق على بقية منافسيه بالمحافظة على مردوده الإيجابي حتى في المواجهات التي خرج فيها بنتائج سلبية.

وخلال 26 مباراة فاز فخر أبوظبي في 17 مباراة، وتعادل في 3 وخسر 6 مباريات، وأحرز أكثر من 60 هدفاً ليكون الفريق الأكثر هزاً لشباك خصومه ما يمنحه الأفضلية الهجومية، وجميعها أرقام أكدت أحقية لاعبي الجزيرة بالصعود إلى منصة التتويج ونيل اللقب في الموسم الحالي.

إنجازات فردية

ويدعم أفضلية الجزيرة وأحقيته باللقب، نجاح لاعبيه في الجلوس على صدارة المنافسات الفردية وسيطرتهم التامة على معظم الألقاب، ما أكد علو كعب لاعبيه، ومن أميز الألقاب الفردية التي تحققت لنجومه، فوز علي مبخوت بلقب هداف البطولة، وتربع خلفان مبارك على صدارة قائمة أكثر لاعبي الدوري صناعة للأهداف، وجلوس براندلي كواس على قائمة الأكثر مراوغة، وفوز عبد الله رمضان بلقب أكثر لاعب لامس الكرة في مباريات الدوري، وتربع سولاني سيريرو على قائمة الأكثر دقة في التمريرات، كما يعتبر خليفة الحمادي الأفضل في الافتكاك، وغيرها من النجاحات الشخصية حتى على مستوى الأداء مثل تألق علي خصيف في حماية العرين وحسن قيادته لزملائه اللاعبين، حيث كان من أميز حراس المرمى في المنافسة ولعب دوراً مؤثراً في نيل فريقه للقب خصوصاً بعد أن نجح في مباراة الجولة الماضية أمام العين في صد ركلة الجزاء التي نفذها لابا كودجو في الدقائق الأخيرة ليكون أفضل وأثمن تصدى في المنافسة.

رهان

ونتيجة تفوق لاعبي الجزيرة والمستوى الفني الجيد الذي قدموه خلال مشوار المنافسة فإن فوز الفريق باللقب لم يكن مستغرباً على الكثير من المتابعين، حيث راهن الكثيرون على بلوغه لمنصات التتويج قبل أكثر من 8 جولات، باعتباره الفريق الأفضل والأجدر، ولم يخيب لاعبو الجزيرة التوقعات بنيل اللقب أمس وسط فرحة كبيرة لجماهيره.

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