مدرب الوحدة يشيد بمستوى الأداء في مباراة بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، ارتياحه للأداء الذي قدمه فريقه أمام بني ياس في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، معرباً في الوقت نفسه عن عدم سعادته بالنتيجة في ظل رغبته بتحقيق الفوز، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريقين في المباراة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" المباراة كانت متقاربة ومفتوحة من كلا الطرفين في ظل الرغبة في الانتصار، والشارع الرياضي يتمنى مشاهدة مثل هذه المباريات".

وأضاف:" لست سعيداً بالطبع لأني أردت الفوز كما كانت رغبة بني ياس ولا أعتقد أنهم سعداء بالنتيجة أيضاً، ولكن الأمر الإيجابي أن الوحدة لم يتعرض للهزيمة للمباراة السابعة على التوالي".

وأعرب تين كات عن فخره بلاعبي الوحدة وما حققه الفريق رغم ضغط المباريات والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وختم:" حاولنا الفوز والتعادل نتيجة عادلة في ظل أداء قوي من الفريقين خاصة وأن بني ياس خاض المباراة وعينه على اللقب".

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