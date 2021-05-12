البرتقالي يتخطى "الذئاب" ويجدد الموعد مع الكبار

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير - زيشان احمد

قاد البرتغالي لياندرو محترف عجمان فريقه للبقاء في دوري الخليج العربي بعد نهاية مباراة الفجيرة وعجمان المثيرة بفوز غال للبرتقالي بنتيجة 2-1 ، ليضمن عجمان بهذا الفوز التواجد مع الكبار فيما غالبت دموع الحزن لاعبي الفجيرة الذين فشلوا في تحقيق الانتصار ، وسجل ثنائية عجمان مدافع الفجيرة حمدان ناصر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه " نيران صديقة " في الدقيقة 12 وأضاف البرتغالي لياندرو هدف عجمان الثاني " الغالي " في الدقيقة 86 ، فيما احرز يتيمة الفجيرة التونسي فراس بالعربي في الدقيقة 12 ، ليصل عجمان برصيده 18 نقطة ويتجمد الفجيرة عند 15 نقطة وستكون مباراته امام الوحدة المؤجلة يوم السبت المقبل تحصيل حاصل .

وتفاجئ لاعبو الفجيرة باهتزاز شباك مرمى فريقهم عبر "النيران الصديقة " اثر دربكة داخلة منطقة الستة ياردات بعد ان حاول المدافع حمدان ناصر ابعاد احد الكرات لكنه اسكنها الشباك هدف استعان فيه حكم المباراة محمد عبد الله بحكام الفيديو لتأكيد صحته بعد شكوك حول تواجد لاعب عجمان لياندرو في موقف التسلل لكن الفار اكد الهدف الذي جاء في الدقيقة 12 .

ولاحت فرصة التعادل على طبق من ذهب لمهاجم الفجيرة صموئيل ارمنتروس لكن اهدرها برعونة والمرمى خال ِ في الدقيقة 20 .

وقبيل نهاية الشوط الأول أعاد التونسي فراس بالعربي المباراة الى نقطة التعادل بعد تسجيله هدفاً على طريقته الخاصة في الدقيقة 38 .

وفي الشوط الثاني ضرب الفجيرة بقوة من اجل تسجيل هدف التقدم ورفضت كرة بالعربي لاعب الفجيرة مغازلة الشباك بعد أن ارتدت من اسفل قائم عجمان في الدقيقة 69 .

وقبيل نهاية المباراة تمكن لاعب عجمان البرتغالي لياندرو من تسجيل هدف الفوز الغالي لفريقه بعد خطأ دفاعي تسبب فيه حمدان ناصر في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز عجمان على الفجيرة بنتيجة 2-1 .

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