راشد بن حميد يتوج الجزيرة بدرع دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى تصوير أحمد بدوان

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس إتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، وعبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة دوري المحترفين، فريق الجزيرة على ملعبه بأبوظبي في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء بلقب بطولة دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 وسط إجواء إحتفالية مميزة في الموسم الإسثتنائي الذي غاب فيه الجمهور عن المدرجات ونال فيه فخر أبوظبي اللقب برصيد 57 نقطة.

وجاء حفل التتويج مبسطا عقب نهاية مباراة خورفكان مباشرة التي كسبها فخر ابوظبي بثلاثة اهداف دون مقابل وسط إتباع الإجراءات الإحترازية التي تم الإلتزام بها في كل تفاصيل اللقاء الختامي وإحتفال التتويج تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وتم في بداية الحفل تقليد اللاعبين بالميداليات الذهبية تكريما لهم على العطاء الذي قدموه في الموسم الحالي، وسط متابعة عدد من المسوؤلين بنادي الجزيرة وفرحتهم الكبيرة بالتتويج، ليتم بعدها في الحفل المصغر تسليم درع الدوري للقائد علي خصيف، بمشاركة زميله علي مبخوت الذي وضع بصمته في تتويج فريقه باللقب الثمين، وبعد تسليم الدرع أنتقلت الأفراح ومن داخل أرضية الملعب بين الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين وسط هتافات داوية.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس إتحاد الإمارات لكرة القدم، على المستوى الذي قدمته أندية دوري الخليج العربي في نسخة الموسم الحالي، ذاكرا انها قدمت مستوى مشرفا للكرة الإماراتية رغم التحديات العديدة والظروف المعروفة.

وأضاف: الأندية اجتهدت وقامت بتعاقدات جيدة واهلت فرقها بأفضل صورة، واهتمت بتطوير المنافسة، لذلك كانت المحصلة نسخة قوية جدا.

وخص الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، نادي بني ياس الذي أحرز المركز الثاني بالإشادة وقال أنه قدم مستوى جيدا وكان منافسا على اللقب حتى آخر مباراة، ذاكرا ان ذلك أضاف الكثير لقوة الدوري.

وأكد رئيس إتحاد الإمارات لكرة القدم أنهم يتطلعون منذ الان لتنظيم نسخة أفضل في الموس المقبل، تكون إمتدادا للنجاح الذي تحقق في الموسم الحالي، ذاكرا ان ذلك يتحقق بتعاون الأندية ومواصلة إجتهادها.

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