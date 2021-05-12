الجزيرة بطلا للدوري للمرة الثالثة في تاريخه

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

توج الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 بعد فوزه في مباراة الجولة الختامية من المنافسة مساء اليوم على خورفكان بثلاثة أهداف مفابل هدف، أحرزها عمرتراوري ق 10 و57 وعلي مبخوت ق 30، وللنسور خلفان مبارم في الزمن المهدر، وشهدت المباراة طرد لاعب الجزيرة خلفان مبارك بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 36 ورغم النقص العددي لكن البطل نجح في التماسك والأفضلية وأنتزع اللقب برصيد 57 نقطة للمرة الثالثة في تاريخه، فيما انهى النسور موسمه برصيد 25 نقطة بالترتيب العاشر.

وخلال تفاصيل اللقاء فرض الجزيرة أسلوبه منذ بداية اللعب وسط تراجع النسور إلى المنطقة الدفاعية والإعتماد على الهجمات المرتدة، ليسهل مهمة فخر ابوظبي في الوصول مبكرا إلى شباكه بواسطة عمر تراوري من تمريرة ذكية لعلي مبخوت والذي عاد وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينشط بعدها النسور وينشط في الجانب الهجومي خاصة بعد إستفادته من طرد خلفان مبارك بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 36 لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك علي خصيف الذي لم يتوقف زملائه عن تهديد مرمى أحمد ديدا حارس النسور حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية واصل الجزيرة أسلوبه الهجومي الضاغط رغم النقص في صفوفه، مع تحرك إيجابي أيضا لخورفكان الذي حاول تعديل النتيجة واحرز هدفا بواسطة عبد الله الرفاعي لكن الحكم نقضه بحجة التسلل، وفي الدقيقة 57 عزز الجزيرة تقدمه بهدف ثالث عن طريق عمر تراوري صاحب الهدف الأول أحتسبه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

ليتواصل اللعب وسط محاولات الفريقين لهز الشباك مع تحرك الجزيرة لإحراز المزيد وتهديد مرمى أحمد ديدا، دون أن يستسلم خورفكان الذي واصل القتال لتعديل النتيجة وكاد أسماعيل الحمادي أن يفعلها من حالة أنفراد ولكنه وضع الكرة بعيدا عن الخشبات الثلاث، ليأتي الرد من علي مبخوت بهجمة سريعة لم يكتب لها النجاح وفي الزمن المهدر احرز خلفان النوبي هدف لخورفكان قبص به الفارق واعلن بعده قاضي الجولة عن نهاية المباراة في وداع الموسم الكروي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز