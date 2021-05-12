الوصل يختتم الدوري بالفوز على الظفرة

المصدر: دبي-علي شدهان

اختتم فريق الوصل الأول لكرة القدم، مشاركته في دوري الخليج العربي للموسم 2020/2021 بالفوز بهدفين لهدف على ضيفه الظفرة اليوم الثلاثاء في الجولة 26 الختامية للبطولة.

سجل ثنائية الوصل، نجمه ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ومحترفه البرازيلي جواو فيغريدو "ق59"، فيما سجل للظفرة لاعبه سعيد الرواحي "ق28" من زمن المباراة، ليرفع الوصل رصيده إلى النقطة 37، فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 21.

قدم الفريقان، مباراة متوسطة المستوى، نظرا لكونها خارج أي "حسبة"، سواء في القمة أو القاع، أو غيرهما من الحسابات الأخرى لدوري الخليج العربي!

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