شباب الأهلي يكسب "بروفة الكأس" وينتزع المركز الثالث

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كسب شباب الأهلي "بروفة الكأس" التي جمعته مع النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، ليحقق بذلك فوزا معنويا مهما قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأحد المقبل، كما ضمن "فرسان دبي" إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا باحتلاله المركز الثالث بـ50 نقطة، في المقابل أنهى العميد موسمه في المركز الخامس بـ46 نقطة.

ودفع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بتشكيلة مختلفة غاب عنها ضياء سبع ومحمد عايض وريان منيديز ، فيما دخل شباب الأهلي المباراة منقوصا من 8 لاعبين أساسيين، هم ماجد ناصر وليد عباس وحمدان الكمالي ويوسف جابر وماجد حسن وكارلوس اداوردو وماشاريبوف وايغور خيسوس، ما سهل على النصر مهمة التحكم في مجريات

وجاءت المباراة لمصلحة النصر الذي نجح في افتتاح التسجيل بواسطة رأسية حبيب الفردان في الدقيقة 9، وكان قريبا من هدف ثان لكن القائم تصدى لتسديدة توزي في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

ونزل شباب الأهلي بثقله إلى الهجوم مع بداية الشوط الثاني ونجح في فرض سيطرة على احداث المباراة بفضل التغييرات التي قام بها المدرب مهدي علي، وترجم هذه السيطرة بتسجيل هدفين، الأول عن طريق أحمد العطاس من ضربة جزاء في الدقيقة 51، وحمل الهدف الثاني توقيع اللاعب البديل حارب سهيل في الدقيقة 56، ثم سجل محمد جمعة الهدف الثالث في الدقيقة 83 قبل أن يقلل يوسف جابر الفارق للنصر بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

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