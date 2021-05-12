بني ياس وصيفاً للدوري الإماراتي بتعادله مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أنهى بني ياس دوري الخليج العربي وصيفاً بعد صراع شرس على اللقب مع الجزيرة الذي حسم الدرع للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تعادل السماوي مع الوحدة بهدف لكل منهما، في الجولة الـ 26 والأخيرة من المسابقة.

واحتل بني ياس الذي أبقى المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الجزيرة البطل، وهو أعلى معدل من النقاط يحصده السماوي في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، في موسم استثنائي قدمه بني ياس كواحد من أفضل الفرق خلال الموسم الكروي 2010-2021.

بينما رفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الفجيرة يوم السبت المقبل.

وكان بني ياس يمني النفس بالفوز على الوحدة وخسارة منافسه على اللقب الجزيرة إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن بعد أن حسم الجزيرة مواجهته أمام خورفكان، وتعادل بني ياس مع الوحدة.

تقدم بني ياس أولاً عن طريق غاستون سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وتعادل عمر خريبين للوحدة في الدقيقة 68.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين خصوصاً في الشوط الثاني، إذ بدأ بني ياس اللقاء بمحاولات هجومية في محاولة لإحراز هدف مبكر يريح الأعصاب، ولكن محاولاته باءت بالفشل بعد إضاعة أكثر من فرصة للتسجيل.

وكانت أولى المحاولات في الدقيقة الثالثة عن طريق رأسية من أحمد أبو ناموس ضلت الطريق للمرمى.

وشهدت الدقيقة 10 أخطر فرص بني ياس بعدما وصلت الكرة إلى عامر عبد الرحمن الذي سدد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وفرض بني ياس أفضليته على النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء ولكن دون أن يتمكن من هز شباك الوحدة، فيما كان الأخير الأفضل في الربع ساعة الأخيرة من شوط المباراة الأول، إذ شهدت الدقيقة 43 أخطر فرص الوحدة بعد أن وصلت الكرة لإسماعيل مطر الذي سدد ليبعدها الدفاع، لتصل إلى ماتافز الذي لعبها رأسية تصدى لها فهد الظنحاني وترتد لمطر الذي سدد في جسد مدافع بني ياس ساشا وتخرج لركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتحسن الأداء في الشوط الثاني من جانب الفريقين في ظل رغبة بني ياس في الفوز، إلى أن تمكن الأرجنتيني غاستون سواريز من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

ونجح البديل سهيل النوبي أن يعزز تقدم بني ياس بالهدف الثاني من انفراد صريح بالمرمى ولكنه سدد في جسد الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 67.

بعدها بدقيقة نجح عمر خريبين في إدراك التعادل للوحدة مستغلاً عكسية متقنة من إسماعيل مطر.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء احتسبها لبني ياس بعد العودة لتقنية الفار في الدقيقة 88، كما ألغى حكم الفيديو هدفاً للوحدة سجله البديل عبد الله أنور في الدقيقة 92، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين.

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