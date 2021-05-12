متحف «فزاع» ملتقى ذكريات «ديربي دبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تحول متحف «مكتبة فزاع» المقام في منزل الدكتور موسى عباس، الباحث الرياضي الأكاديمي، إلى ملتقى لنجوم شباب الأهلي والنصر من زمن الكرة الجميل، لاستعادة ذكرياتهم حول «ديربي دبي» الذي يجمع بين الفريقين، باعتباره الأقدم والأشهر في تاريخ كرة القدم الإماراتية، وكذلك توقعاتهم لهوية بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل أيام من لقاء الفريقين يوم 16 مايو الجاري، على ملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في المباراة النهائية على الكأس الغالية.

وشارك في الملتقي الذي أقيم على مدار يومين كل من: سلطان صقر السويدي الأمين العام للهيئة العامة للرياضة الأسبق، وإسماعيل نصيب لاعب النصر والأهلي السابق، ونجوم شباب الأهلي السابقين، عبدالكريم خماس، مسعود عبيد، الدكتور عيسى كرم، سلطان الجوكر، عبيد الطويلة وعادل عبدالعزيز، ونجوم نادي النصر السابقين ثابت سهيل، خالد إسماعيل، راشد مرزوق، علي مال الله، محمد خميس، محمد الكوس وعيسى جمعة.

فرص

واتفق المشاركون في الملتقى، على تساوي فرص شباب الأهلي والنصر بنسبة 50% لكل منهما في إمكان التتويج بالكأس الغالية، مؤكدين أن تاريخ مواجهات الفريقين لا يخضع لأي معايير مسبقة، وضربوا مثلاً بالعديد من الديربيات الشهيرة بين «فرسان دبي» و«العميد»، وأقربها إلى الأذهان، لقاؤهما في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2015، والذي أقيم وقتها أيضاً، على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين.

وفي تلك المباراة، كانت كل التوقعات قبلها وفي المواجهة نفسها، تشير إلى تتويج الأهلي (شباب الأهلي حالياً)، بالكأس الغالية، وبالفعل تقدم الأهلي عن طريق أحمد خليل في الدقيقة 35، وحافظ الفريق على تفوقه حتى الدقيقة 88، عندما حاول نجم المباراة الكوري الجنوبي كيانغ يون كوان، إبعاد كرة عرضية لا تشكل أي خطورة، ولكنه حولها بالخطأ هدفاً في مرماه، ليتعادل الفريقان 1-1.

وظل التعادل قائماً في الوقت الإضافي بين الفريقين، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وتمكن بابلو هيرنانديز، ورينان غارسيا وإبراهيما توري، من تسجيل ركلات النصر، بينما أضاع أسامة السعيدي، ولويس أنطونيو خيمينيز وعبدالعزيز صنقور، ركلات الأهلي، ليتوج «العميد» بطلاً لتلك النسخة من الكأس الغالية، وهي المرة الأخيرة التي توج بها النصر بالكأس الغالية، التي سبق أن توج بها 3 مرات أيضاً، أعوام 1985، 1986 و1989، مقابل 9 مرات توج بها شباب الأهلي أعوام 1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008، 2013 و2019.

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