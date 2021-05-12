مال الله: اختلاف الأجيال لم يغيّر من أهمية «ديربي دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أوضح علي مال الله لاعب النصر السابق، أن أكبر فارق بين كرة القدم الحالية وقديماً، هي حالة الرضا التي كانت سائدة لدى لاعبي الزمن الجميل، ولكن تبقى قيمة وأهمية وتوقعات مواجهات شباب الأهلي والنصر كما هي، ولم تختلف باختلاف الأجيال.

وقال: «في زمننا كانت هناك حالة رضا بين اللاعبين بما يحققونه من مكاسب، وكنا نلعب الكرة للمتعة والحب، وليس من أجل المادة، وكانت المكافآت تصرف للجميع بنفس القيمة، إذ لم يمكن هناك تمييز للاعب دون آخر بداعي النجومية».

وأكمل: «بل ربما لم يكن بعضنا يعرف أعضاء مجلس إدارة النادي بشكل شخصي أو يلتقي بهم إلا في المناسبات فقط، أما مباريات شباب الأهلي والنصر، فكانت تحظى بنفس الأهمية والاهتمام من إدارة الناديين والجماهير بصرف النظر عن نوعية المسابقة التي تقام فيها المباراة».

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