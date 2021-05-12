نصيب: الفريقان لهما المكانة نفسها في قلبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يتفاخر إسماعيل نصيب، بذكرياته الخاصة عن مواجهات «ديربي دبي» بين النصر وشباب الأهلي، كونه أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا في صفوف الفريقين في زمن الكرة الجميل، ويشير دائماً إلى تحقيقه لقبين محليين مع كل فريق منهما.ويقول: «شباب الأهلي والنصر، لهما نفس المكانة في قلبي، وكلا الناديين قضيت بين جدرانهما أوقاتاً وذكريات جميلة في التدريبات والمباريات، ودائماً ما تكون مواجهات الفريقين خارج التوقعات، ولا يمكن رسم سيناريو مسبق لما يمكن رؤيته على أرض الملعب في مبارياتهما».

وأضاف: «هذا الأمر ينطبق أيضاً، على مواجهة الفريقين المنتظرة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 16 مايو الجاري، وأتوقع أن يزيد من صعوبة الأمر، أن آخر مواجهات الفريقين في دوري الخليج العربي، جمعت بينهما، أي أن جميع الأوراق مكشوفة ومعروفة للآخر، وأتمنى فقط أن يقدم الفريقان مباراة قوية وجميلة تسعد الجماهير».

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