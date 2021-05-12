مسعود عبيد: التجارة أبعدتني عن النهائي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تحدث مسعود عبيد لاعب شباب الأهلي السابق، عن ذكرى طريفة تربطه بمواجهات نهائي الكأس مع «فرسان دبي» قائلاً: عندما كنت لاعباً في شباب الأهلي، شاركت مع الفريق في مبارياته بمسابقة الدوري، ولكن دائماً ما كنت أغيب عن مواجهات الفريق حال تأهله إلى الدور النهائي لمسابقة الكأس.

وأوضح: «كنت أدرس في كلية التجارة بالعاصمة المصرية القاهرة، ودائماً ما تكون مباريات نهائي الكأس في نهاية الموسم، ويتوافق موعدها مع امتحانات نهاية العام الدراسي، ووقتها كنت أستأذن الإدارة والجهاز الفني للفريق، للسماح لي بالسفر فور نهاية الدوري للحاق بالامتحانات، وبالتالي كنت أغيب عن الأهلي في نهائي الكأس.

وعن مواجهات النصر، قال: «دائماً ما كانت مواجهاتنا والنصر مختلفة عن باقي مبارياتنا طوال الموسم، ولم يكن الأمر قاصراً فقط على الفريقين، بل كان الأمر يمتد إلى باقي أندية الكرة الإماراتية في الوقت الذي كنت فيه لاعباً، لأن لقاء الفريقين كان الديربي الحقيقي وربما الوحيد للكرة الإماراتية، قبل ظهور أندية أخرى قوية مثل الوصل، ولذا كانت استعداداتنا للقاء النصر، تختلف عن باقي مبارياتنا الأخرى».

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