كرم: ذاكرتي خلّدت هدفين سجلتهما في مرمى العميد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كشف الدكتور عيسى كرم لاعب الأهلي السابق، أنه سجل هدفين في شباك النصر خلال مشواره في الملاعب وذلك خلال الفترة من 1981 إلى 1982، وأكد أن الهدفين خالدان في ذاكرته، نظراً لأهمية مواجهات الأهلي والنصر في تاريخ الكرة الإماراتية.

وقال: «عندما بدأنا مواجهة النصر، كنا نلعب على أرض رملية، وتطور الأمر باللعب على ملعب ترتان، بينما كانت لدى أندية أبوظبي، ملاعب نجيل خضراء طبيعي، ولذا كان هناك تفاوت في الأداء وطريقة اللعب تختلف من ملعب لآخر، وذلك من الصعوبات التي واجهتنا في مشوارنا الكروي».

وتوقع أن تكون مواجهة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 16 مايو المقبل، قوية ومثيرة بين الفريقين، وقال: «تعودنا على تقديم الفريقين لمستويات قوية عندما يلتقيان، ومنذ أسابيع قليلة، التقى الفريقان في نهائي كأس الخليج العربي، وقدما مباراة مثيرة، وحسم شباب الأهلي اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء».

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