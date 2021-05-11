العين يتمسك بالمركز السادس بفوز صعب على حتا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تمسك العين بالمركز السادس في الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي للمحترفين، رافعا رصيده إلى (41 نقطة) بعد فوزه الصعب على ضيفه حتا مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، في ختام مباريات المسابقة.

وسجل كايو كانيدو، هدف العين الوحيد في الدقيقة (31)، وبالمقابل بقي حتا الهابط مسبقا من دوري الخليج العربي للمحترفين بالمركز الأخير برصيد ( 12 نقطة).

وجاءت المباراة متكافئة إلى حد ما بين الفريقين من حيث الاستحواذ والمحاولات الهجومية والفرص الضائعة أمام المرميين، مع أفضلية نسبية للعين، خصوصا في شوط اللعب الأول، فيما كان فريق حتا أفضل حالا في الشوط الثاني وصنع فرصا عدة أمام مرمى مضيفه العين والغى له (الفار) هدفين سجلهما جوناتاس كريستيان، بداعي التسلل.

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