34 لاعباً في قائمة الأبيض وودية النشامى 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، قائمة الأبيض للمعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي للفترة من 15 إلى 31 مايو الجاري استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الدولة اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

وضمت القائمة الموسعة 34 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، سالم راشد، محمد العطاس، الحسن صالح، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، يحيى نادر، أحمد برمان، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، وزايد العامري.

ويبدأ منتخبنا تجمعه السبت المقبل بدون لاعبي ناديي شباب الأهلي والنصر اللذين سيخوضان المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 16 مايو، وكذلك لاعبي نادي الوحدة الذين سيلعبون مباراة مؤجلة أمام الفجيرة في نفس يوم التجمع، حيث سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 19 مايو، ومن المقرر أن يخوض منتخبنا خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب الأردن 24 مايو.

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