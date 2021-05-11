الجنيبي وسالم مرشحان لنهائي الكأس الغالية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي» أن الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، وحكم الدرجة الأولى المتألق أحمد سالم مرشحان لإدارة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل بين شباب الأهلي والنصر، وتحسم اللجنة الاختيار عقب مباريات الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي المقررة اليوم، حيث سيقام معسكر مغلق للطاقم في مدينة العين قبل يوم من النهائي لتوفير مزيد من التركيز لطاقم التحكيم.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة الحكام اجتماعاً يوم السبت المقبل برئاسة سالم الشامسي وبحضور محمد عمر نائب رئيس اللجنة في مدينة العين لتقييم الموسم الحالي وبدء خطوات الاستعداد للموسم الكروي الجديد الذي سيقام بداية سبتمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز