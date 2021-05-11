العين وحتا.. أداء الواجب

المصدر: العين- طلحة عبدالله، دبي - علي الظاهري

يلتقي العين بضيفه حتا في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب استاد خليفة بن زايد، الذي يستضيف المباراة بسبب التحضيرات لنهائي أغلى الكؤوس، على إستاد هزاع بن زايد ويدخل الفريقان المباراة الأخيرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم لهذا الموسم، لأداء الواجب بعد أن فقد العين المنافسة حتى على مقعد يؤهله للمشاركة الآسيوية في العام المقبل حيث يحتل المركز السادس برصيد (38 نقطة). أما حتا صاحب المركز الأخير برصيد (12 نقطة) فهو يتطلع لوداع موسم المحترفين بتحقيق أفضل نتيجة أمام العين على ملعبه.

من جانبه، أوضح البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن فريقه سيخوض مباراته الأخيرة أمام حتا بدون أي ضغوط وقال: علينا الاستمتاع بهذه المباراة والاستعداد لها بطريقة جيدة واحترام الفريق المنافس، تطلعاً لتحقيق الفوز وحصد آخر ثلاث نقاط في الموسم والوصول إلى النقطة 41.وأضاف: تقرر أن نخوض آخر ثلاث مباريات بمسابقة الدوري على نحو متتابع وفاصل زمني قصير، بين كل مباراة والأخرى ثلاثة أيام، وهدفنا في آخر مباراة بالموسم لن يتغير بكل تأكيد حيث سنعمل بجدية من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

مشاركة

وأكد الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أنه يتطلع إلى قيادة فريقه إلى عرض مشرف في المواجهة الأخيرة بدوري الخليج العربي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وستكون الفرصة متاحة أمام العين لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين الواعدين على غرار المباراة السابقة أمام اتحاد كلباء، وذلك في إطار إعداد الفريق للموسم المقبل عبر هذه العناصر الشابة.

مستقبلوعن استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، أوضح أن مستقبله مع حتا لم يحسم بعد، حيث لم يفتح باب الحديث والنقاش مع إدارة النادي حول تجديد العقد، ولم يتلق أي خطاب في هذا الجانب، وعقده سار حتى نهاية شهر مايو الجاري.

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