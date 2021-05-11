النصر وشباب الأهلي.. بروفة الكأس

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي، إيهاب زهدي

يستضيف النصر شباب الأهلي، الليلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم في لقاء يعدّ بروفة قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأحد المقبل، كما أن المباراة فرصة لأحد الفريقين للتقدم إلى المركز الثالث في حال تعثر الشارقة في كلباء. ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع بـ47 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر في المركز الخامس، وسيحصل الفائز في «الديربي القديم» على جرعة معنوية استعداداً لنهائي الكأس.ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة العميد بعض التغييرات في بعض المراكز، حيث سيحاول المدرب الأرجنتيني رامون دياز تجنب خسارة المزيد من الغيابات المفاجئة عن نهائي الكأس الذي يفتقد فيه جهود 4 لاعبين بسبب الإيقاف هم طارق أحمد وتوزي وريان مينديز وغلوبير ليما.

ورفض دياز اعتبار لقاء الديربي معركة تكتيكية بين المدربين قبل مواجهة الكأس، مؤكداً أن الفريقين كتاب مفتوح وطريقة لعبهما مكشوفة ولا تحتاج إلى قراءة فنية خاصة في مباراة الليلة، وقال: نتطلع لتحقيق الفوز لإنهاء موسمنا في أفضل مركز ممكن وتحقيق أعلى رصيد من النقاط في تاريخ مشاركات الفريق بدوري المحترفين، وسنواصل الاعتماد على بعض العناصر التي ستعوض الغيابات في نهائي الكأس.

مشوار

من جانبه، يأمل شباب الأهلي إلى تحقيق الفوز، وتعثر الشارقة بالخسارة، ليحسم المركز الثالث في ترتيب الدوري، أو على الأقل يؤكد إنهاء مشواره في المركز الرابع، والذي يتواجد فيه الفريق حالياً برصيد 47 نقطة، إلى جانب الاستفادة من مواجهة الليلة، في تجهيز عدد من اللاعبين استعداداً لتكرار مواجهته مع النصر الأحد المقبل، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة. بدوره، تمنى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن تكون مباراة الليلة أمام النصر، مسك ختام لسلسلة مباريات «فرسان دبي»، وختام قوي لنتائج الفريق الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة السابقة، وخير استعداد لمباراتنا معهم في نهائي الكأس.

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