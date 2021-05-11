بني ياس والوحدة.. مواجهة للتاريخ

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قد تكون مباراة بني ياس والوحدة التي تقام في العاشرة مساء اليوم في الجولة الـ 26 والأخيرة من عمر دوري الخليج العربي هذا الموسم، أهم مباراة في تاريخ مواجهات الفريقين أبناء العمومة، خصوصاً بالنسبة لبني ياس الذي يسعى إلى تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه.وتتجه الأنظار إلى استاد بني ياس بالشامخة في أبوظبي لمتابعة 90 دقيقة حاسمة هي الأهم في تاريخ السماوي الذي يواجه الوحدة بطموح الفوز ولا بديل عنه وانتظار معجزة وهدية قد تصبح الأغلى من خورفكان الذي يواجه الجزيرة في نفس التوقيت من أجل إهداء الدرع إلى قلعة السماوي.

تتويج

ويحتل بني ياس المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الجزيرة، ويحدوه الأمل في الانتصار وتعثر المنافس لاعتلاء منصة التتويج في واحد من أفضل مواسم السماوي على الإطلاق في الدوري الإماراتي، في المقابل يسعى الوحدة إلى تحقيق فوز معنوي قبل نهاية الموسم في إطار سعي الجهاز الفني لإعداد الفريق وترتيب أوراقه من أجل الموسم المقبل بعد خروج العنابي خالي الوفاض على المستوى المحلي.

حلم

وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب يني ياس أنه متحمس لخوض المباراة الأخيرة، مشيراً إلى أن حلم اللقب لا يزال قائماً ولكن يتعين عليه الفوز أولاً وانتظار ما سيحدث في مباراة الجزيرة وخورفكان.

وقال: المهمة لن تكون سهلة أمام الوحدة الذي يلعب من دون ضغوط بعكس بني ياس، وهو فريق تغير مع مدربه الجديد وقدم مستويات جيدة«. وأضاف:» ندخل المباراة من أجل حلم الدوري الذي لا يزال موجوداً، وبني ياس قدم موسماً رائعاً هو الأفضل له، وفخور وراض عما قدمه الفريق، وأرى أن اللاعبين أبطالاً حتى ولو لم نتوج باللقب.

مواجهة

من جهته، أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة أن الفريق استعد بأفضل صورة ممكنة وسيدفع بأفضل تشكيلة من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.وأضاف: لا زلت عند رأيي أن الجزيرة هو الأقرب للفوز بالدوري لأن بني ياس لن يخوض مواجهة سهلة أمام الوحدة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز.

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