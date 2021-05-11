كلباء والشارقة.. حلم الآسيوي

المصدر: كلباء - محمد فضل، الشارقة - ياسر قاسم

يستقبل فريق كلباء نظيره الشارقة في مباراة تأخذ أهمية قصوى في أروقة الفريق الضيف الساعي إلى حجز إحدى بطاقات المشاركة في دوري أبطال آسيا، ويحتل الشارقة حالياً المركز الثالث 48 نقطة فيما يمتلك نمور كلباء 37 نقطة في المركز السابع، ويسعى أصحاب الأرض لمحو الصورة السيئة التي كانوا عليها قبل أيام بعد هزيمتهم العريضة والثقيلة بملعب حتا برباعية نظيفة وهى الخسارة الأكبر لكلباء ضمن مسابقة الدوري الذي يصل لمحطته الختامية اليوم. وسيخوض كلباء اللقاء بصفوف مكتملة وكافة اللاعبين لديهم الرغبة في المشاركة خلال لقاء الشارقة.

بدوره، دعا خورخي داسيلفا مدرب فريق اتحاد كلباء لاعبي فريقه إلى إحداث ردة فعل قوية وإيجابية أمام الشارقة خلال مباراة الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي وذلك في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي مني بها النمور بملعب إعصار حتا برباعية نظيفة، ومسح الصورة المهزوزة التي كان عليها الفريق في المباراة الماضية، وتابع خلال مباراة حتا ظهرنا بخطوط متباعدة وكان الأداء سلبياً إلى حدٍ كبير في كل المستويات، وأتمنى أن يكون ختام الموسم إيجابياً لفرقة نمور كلباء.

مواجهة

يدخل الشارقة مباراته الأخيرة في دوري الخليج العربي أمام مضيفه اتحاد كلباء في العاشرة من مساء اليوم، من أجل المحافظة على المركز الثالث في الترتيب، كأفضل المراكز بعد خسارته للقب وحصر المنافسة فيه بين الجزيرة وبني ياس، وتمنى عبد العزيز العنبري المدير الفني للفريق، نهاية جيدة للموسم، مؤكداً على أن المباراة ستكون صعبة على فريقه لكون منافسه الاتحاد يأتي للمباراة بعد خسارته الكبيرة أمام حتا، واصفاً تلك الخسارة بالدافع لفريق الاتحاد لتصحيح وضعه ومسح الصورة التي ظهر بها في تلك المباراة، زيادة على أن الاتحاد معروف بمواقفه القوية في ملعبه وهو يحاول أن يحرز مركزاً متقدماً، لا سيما بعد أن أصبح قريباً من العين السادس في الترتيب.

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