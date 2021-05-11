اتحاد الكرة يختتم مشروع إعداد حكام المستقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم مساء أول من أمس فعاليات مشروع إعداد حكام المستقبل للموسم الرياضي 2020 - 2021 بمشاركة 16 حكماً، وذلك ضمن خطة لجنة الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية بالارتقاء بالمستويين الفني والبدني للحكام الشباب المتميزين. وحضر ختام المشروع محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو لجنة الحكام، علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين.

ونقل محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام تحيات سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وتمنياته لجميع الحكام الشباب الذين شاركوا في الدورة الحالية للمشروع بالتوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر والتقدير للجنة الحكام السابقة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها منذ انطلاق المشروع في شهر أكتوبر الماضي.

من جهته، هنأ علي الطريفي مدير إدارة الحكام كافة الحكام المشاركين بعد اجتيازهم الاختبارات النهائية للمشروع، وأشاد بقدراتهم على شرح وتنفيذ قوانين اللعبة خلال المحاضرات النظرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز