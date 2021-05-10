هيلمان: نعم هناك هبوط في أداء الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

أعترف البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، بوجود نوع من الهبوط في مستوى أداء فريقه، خصوصا في مبارياته الأخيرة في دوري الخليج العربي، واصفا مباراة الإمبراطور أمام ضيفه الظفرة الثلاثاء في الجولة الختامية بالمهمة.

تحقيق الفوز

ونوه هيلمان إلى أن الوصل يسعى بقوة لتحقيق الفوز في مباراة الظفرة لتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

لقاءات شهرية

وكشف هيلمان النقاب عن أن التخطيط للموسم الجديد، انطلق فعليا في الوصل من خلال لقاءات شهرية تم عقدها بين الجهاز الفني وإدارة النادي لتقييم الفريق بصورة عامة، رافضا الخوض في التفاصيل، خصوصا تلك المتعلقة بالمحترفين الأجانب وغيرهم.

انطلاقة الوصل

وشدد هيلمان على أن هدف الجميع هو أن تكون انطلاقة الوصل قوية في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن ملف تجهيز الوصل للموسم الجديد، سوف يُفتح بصورة تفصيلية بعد مباراة الظفرة.

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