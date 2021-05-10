15 مايو تجمُّع «الأبيض» في دبي و30 لاعباً ضمن القائمة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعلن فان مارفيك، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، القائمة الموسعة لـ «الأبيض» عقب انتهاء الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وتضم 30 لاعباً، وسيتم اختيار 26 لاعباً منهم للتجمع الداخلي الذي يقام في دبي، وتم تعديل موعد التجمع ليقام 15 مايو، قبل يوم واحد من إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من أجل منح الجهاز الفني وقتاً أطول لتنفيذ برنامجه التدريبي، وضمان عدم منح اللاعبين وقتاً أطول للراحة بعد انتهاء الدوري، مما قد ينعكس بالسلب على جاهزيتهم وأدائهم الفني، على أن يلتحق لاعبو شباب الأهلي والنصر في اليوم التالي من المباراة النهائية للكاس.

ويستمر تجمع المنتخب حتى انتهاء التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر الداخلي لقاء ودي مع المنتخب الأردني 24 الجاري في دبي، في تجربة قوية تساهم في تعزيز جهود الجهاز الفني وتطمئنه على جاهزية اللاعبين واكتمال لياقتهم وتجانسهم قبل انطلاق منافسات استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة، ويلعب منتخبنا أولى مبارياته في برنامج التصفيات أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، ويواجه منتخبات تايلاند وإندونيسيا وفيتنام أيام 7 و 11 و 15 يونيو.

ويحرص أعضاء الجهاز الفني على متابعة مباريات الجولة الأخيرة للدوري قبل إعلان القائمة، فيما يكثف اتحاد الكرة اتصالاته مع الجهات المختصة للحصول على الموافقة الخاصة بحضور الجماهير لمباريات «الأبيض» لدعمه ، ويحتاج منتخبنا إلى حصد 12 نقطة من المباريات الأربع المتبقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز