«العالمي» يتمسّك بالأوزبكي ماشاربيوف

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

تمسك نادي النصر السعودي «العالمي»، باستعادة لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف، فور نهاية فترة إعارته إلى شباب الأهلي في ختام الموسم الجاري، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر، عن رغبة «فرسان دبي»، إبقاء اللاعب؛ إما بتمديد مدة الإعارة أو بشراء عقده.

ويأتي ذلك بعد تألق ماشاربيوف مع شباب الأهلي منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2021، ليكون بديلاً للاعب الرأس الأخضر، هيلدون راموس، والذي تم استبعاده من القائمة لعدم تقديمه المستوى المنتظر، ويحتاج النصر، ماشاربيوف، لتدعيم صفوفه بعد تأهل الفريق إلى الدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا 2021.

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