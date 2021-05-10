درع الدوري.. 45كيلو متراً بين البطل والوصيف

المصدر: دبي- العوضي النمر

استعدت رابطة المحترفين لليلة ختام دوري الخليج العربي لكرة القدم المقررة مساء غد، ببرنامج مكثف لتتويج البطل بالدرع، حيث أعدت منصتين للتتويج، واحدة في ملعب الجزيرة، حيث يلاقي صاحب الأرض منافسه خورفكان، ويكفيه التعادل للفوز باللقب للمرة الثالثة في عصر الاحتراف، ومنصة ثانية في ملعب بني ياس، حيث يلاقي صاحب الأرض منافسه الوحدة.

ويحتاج «السماوي» إلى تحقيق الفوز مع خسارة الجزيرة لكي يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وكان يوجد مقترح بإقامة مراسم التتويج في ملعب مدينة زايد، عقب انتهاء المباراتين كونه ملعباً يتوسط المسافة بين مقر نادي الجزيرة، ومقر نادي بني ياس، والبالغة 45 كيلو متراً تقريباً، ولكن هذا المقترح لم يجد القبول من الناديين، حيث فضلا أن يتم التتويج على ملعب الفائز باللقب.

أما الدرع نفسه فسيكون في مقر رابطة المحترفين، وفي انتظار إشارة الاستدعاء من أحد الملعبين، وسوف يتحرك ليعانق الفريق البطل.

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