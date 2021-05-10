سانتو: لا أفكر في الاعتزال وأندية أبوظبي تفاوضني

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد عيسى أحمد (سانتو) لاعب فريق حتا «34 عاماً» أنه لا يفكر في الاعتزال طالما أنه قادر على العطاء في الملاعب، وأشار إلى أنه لم يحدد وجهته المقبلة وأنه توجد مفاوضات بينه وناديين من أبوظبي، وقال إن الموسم الحالي يعتبر أصعب موسم في مشواره الكروي، بسبب يومه الطويل والذي يبدأ في السابعة صباحاً في العمل ثم يتوجه إلى حتا لخوض التدريبات في رحلة تستغرق 5 ساعات ذهاباً وإياباً من أبوظبي إلى حتا باستثناء الأيام التي تقام فيها التدريبات في بدبي، مؤكداً أنه رغم الصعوبات التي يواجهها إلا أنه في تحدٍ مع نفسه، خصوصاً وأنه عاد إلى كرة القدم التي سيضحي بكل شيء من أجلها.

وأضاف سانتو لـ «البيان الرياضي»: إن خطوة الاعتزال لا تتبادر في ذهنه في الفترة الحالية طالما أن المؤشرات والمعطيات الحالية تؤكد قدرته على العطاء لسنوات أخرى في الملاعب، موضحاً أن اللاعبين من جيله المتواجدين في الملاعب ضمن التشكيلة الأساسية يعدون على أصابع اليد الواحدة منهم محمود خميس لاعب النصر ومحمد الشحي لاعب الشارقة.

ولفت سانتو إلى أن التجربة مختلفة بالنسبة له هذا الموسم، حيث عاند الحظ فريق حتا ولم يوفق في العديد من المباريات مما جعله يتكبد الهزائم بصورة متتالية بينما كان سابقاً مع فريق ينافس على البطولات وهو الشارقة، مشيراً إلى أن المدرب السابق اليوناني كونتيس لم يوفق في عملية الاختيار وجاء المدرب الصربي فلاديمير من بعده ليتطور الفريق معه ويقدم أداءً مميزاً بشهادة الجميع رغم النتائج السلبية.

أجواء

وأشاد سانتو بالأجواء الكروية والأسرية مع جميع أعضاء الفريق، حيث يضم «الإعصار» خامات وعناصر ينتظرهم مستقبل واعد، مؤكداً أن الموسم يعتبر جيداً له بعد الإيقاف لمدة عامين، متوجهاً بالشكر إلى إدارة حتا على الثقة وإعطائه شارة القيادة باعتباره أكبر اللاعبين سناً.

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