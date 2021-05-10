فالنتيني: النصر جاهز للتتويج بأغلى الكؤوس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قال البرازيلي غابرييل فالنتيني لاعب النصر، إن فريقه جاهز للتتويج بلقب أغلى الكؤوس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة عندما يلتقي شباب الأهلي في المباراة النهائية الأحد المقبل وتعويض خسارة نهائي كأس الخليج العربي، مؤكداً أن «العميد» ظهر بمستويات عالية خلال الموسم الجاري ويستحق أن ينهيه بلقب على الأقل، ولن يكون هناك أفضل من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لإهدائه لجماهيره بعد خسارة المنافسة على لقب الدوري، مشيراً إلى أنه وزملاؤه سيكونون أمام موعد جديد لكتابة التاريخ وأمام فرصة ذهبية لإنهاء الموسم بأجمل صورة، وتأكيد أن خسارة النهائي الماضي مجرد عثرة وسوء حظ، خصوصاً أن النصر كان الطرف الأفضل رغم أنه كان منقوصاً من لاعب منذ الشوط الأول، وقال: شباب الأهلي فريق كبير ونحن نكنّ له كل الاحترام ولكن نحن أيضاً فريق كبير، وسنلعب بكل بثقلنا في المباراة لنخرج متوجين بالكأس الغالية، ولن ندّخر قطرة عرق واحدة من أجلها.

عمل متواصل

وأكد اللاعب البرازيلي أن عودته إلى التشكيلة الأساسية ثمرة العمل المتواصل الذي يبذله من بداية الموسم وبفضل الثقة التي منحها له المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وعن قدرته على تعويض زميله ريان مينديز الذي سيغيب عن المباراة النهائية بسبب الإيقاف، أوضح فالنتيني أن مينديز لاعب كبير ولعب دوراً مهماً في وصول النصر إلى النهائي وتقديم عروض جيدة طيلة الموسم، وسيحاول قدر الإمكان أن يقدم ما عليه ومساعدة فريقه لتجاوز هذا الغياب المؤثر، وأنه على أتمّ الاستعداد لتعويضه، مشيراً إلى أن النصر سبق أن افتقد لاعبين مهمين في أكثر من مباراة، لكنه نجح في الخروج بنتائج إيجابية.

وأوضح اللاعب البرازيلي الذي انضم إلى «العميد» في الموسم الماضي في خانة اللاعب المقيم أنه سعيد بارتداء قميص نادٍ كبير في حجم النصر الذي يشهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وأن وصوله إلى 3 نهائيات في الموسمين الأخيرين يؤكد أن هناك عملاً كبيراً يبذل في الفريق.

واعترف فالنتيني أن قرار الخروج من البرازيل والانتقال إلى الدوري الإماراتي كان صعباً، خصوصاً أنه لا يزال في بداية مسيرته، ولكن بعد تقييم تجربته المستمرة مع النصر منذ الموسم الماضي فهو سعيد بالقرار الصحيح الذي اتخذه، ويشعر أن مستواه في تحسن، وبصدد اكتساب المزيد من الخبرة لأن النصر يضم لاعبين كباراً أمثال ريان مينديز وتوزي وطارق أحمد.

استمتاع

وصرح فالنتيني أنه مستمتع بالحياة مع أسرته في دبي وبدأ يتأقلم مع الأجواء الجديدة وتكوين علاقات صداقة مع اللاعبين بعدما واجه ظروفاً صعبة في البداية بسبب انتقاله لأول مرة للعيش خارج البرازيل وافتقاده الخبرة بحكم أنه لاعب صغير، وقال: أخوض أول تجربة لي خارج البرازيل، وطبعاً كان الأمر صعباً بالنسبة لي في الأشهر الأولى، ولكن شيئاً فشيئاً تعودت على الأجواء الجديدة وأصبح لي العديد من الأصدقاء، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي من أجل اللعب في الفريق الأول، وأعتقد أني أسير في الطريق الصحيح وأشكر إدارة النصر والمدرب على ثقتهم بي.

وأوضح فالنتيني أن الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم كانت سبباً في ابتعاده عن تشكيلة الفريق لفترة طويلة، وهو يحاول مضاعفة جهوده حتى يظهر بمستويات أفضل.

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