خالد عيسى مع العين.. شهد ودموع

المصدر: العين - طلحة عبدالله

خلال سبعة مواسم ونصف العام قضاها حارساً لعرين العين بعد التعاقد معه في وقت سابق من عام 2013، عاش الحارس الدولي المتميز خالد عيسى لحظات رائعة وتذوق الكثير من الشهد، وبالمقابل شهد لحظات صعبة ذرف خلالها الدموع كان آخرها هذا الموسم الذي تراجعت فيه نتائج العين على نحو غير مسبوق ليخرج من جميع البطولات محلياً وآسيوياً، ويفقد فرصة المشاركة الآسيوية العام المقبل، وفي تصريحات له عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام مضيفه الجزيرة، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين نظيفين ليعرف خالد عيسى الدموع للمرة الثانية مع العين بسبب الموسم الحالي الذي وصفه بالتعيس بالنسبة لفريقه، معرباً عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في الصيف استعداداً للموسم المقبل فليس هناك مجالاً ليستمر الزعيم على هذا السوء.

دموع أول مرة

كانت المرة الأولى التي عاش فيها الحارس الدولي لحظات صعبة في عام 2016 عندما خسر العين نهائي دوري أبطال آسيا بعد تعادله بهدف لمثله أمام جونبوك الكوري الجنوبي في لقاء الإياب على ملعب استاد هزاع بن زايد، وكان خسر لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف لهدفين، حيث أكد أن لحظة خسارة اللقب الآسيوي الذي كان قريباً من الزعيم هي أصعب لحظاته، موضحاً أنه تأثر لبعض المشاهد التي تناقلها الشارع الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية المباراة.

طعم الشهد

إذا كان خالد عيسى «32 عاماً» تذوق طعم الحزن مرتين في مشواره مع العين، إلا أنه بالمقابل عاش لحظات رائعة تذوق فيها الشهد، وتألق خلالها ليحقق إنجازات عدة مع الفريق البنفسجي على المستويين المحلي والخارجي، أبرزها الحصول على ثنائية الدوري والكأس كإنجاز غير مسبوق في تاريخ العين، والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، قبل أن يعانق المجد الأكبر بوصوله مع الزعيم إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018 كأول فريق خليجي يحقق هذا الإنجاز، وكان الحارس الدولي أحد أسباب هذا النجاح العالمي الكبير لبراعته ويقظته في جميع المباريات التي خاضها، متوجاً هذا التألق الكبير بالتصدي لركلة ترجيح حاسمة في نصف النهائي أمام ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، وبذلك يعتبر خالد عيسى أفضل حارس بتاريخ العين قياساً على الإنجازات التي حققها مع الفريق.

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حصل خالد عيسى مع العين خلال سبعة مواسم ونصف الموسم على 6 بطولات، وهي لقبين دوري الخليج العربي 2015 و2018، ولقبين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة عامي 2014 و2018، بالإضافة إلى كأس السوبر الإماراتي 2015، وكأس الصداقة المغربي في العام نفسه، فيما تعتبر بطولة كأس الخليج العربي هي الوحيدة التي لم يتوج بها مع العين.

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