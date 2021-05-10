عبدالله حسن: الخبرة ترجح كفة الجزيرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد عبدالله حسن المحاضر الفني في الاتحادين الآسيوي والإماراتي أن حظوظ فريق الجزيرة للفوز بدرع دوري الخليج العربي كبيرة، نظراً للخبرة التي يتمتع بها لاعبو الفريق على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى أنه يملك فرصة حسم اللقب خلال مباراته أمام خورفكان في الجولة الأخيرة للدوري، ما يعني أن قرار فوزه باللقب بيده وليس بيد الآخرين، إضافة إلى لعب المباراة الأخيرة على أرضه، كما يعتبر من أفضل الفرق التي ظهرت بمستوى طيب على مدار جولات الموسم الحالي كونه يملك لاعبين على مستوى مميز ونوعية قادرة على صنع الفارق، والفوز باللقب يعتبر تتويجاً لتلك الجهود.

مكتسبات بني ياس

وأشاد عبدالله حسن بفريق بني ياس بعد أن ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الحالي، وفاجأ الساحة الكروية بمستواه ومنافسته على اللقب حتى الجولة الأخيرة، مما يحسب لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق، وقال إن الفريق حقق العديد من المكتسبات التي يمكن البناء عليها خلال الموسم المقبل، من أجل ضمان المنافسة القوية وتحقيق الفوز باللقب للمرة الأولى، ولقد نجح في بناء فريق جيد بلاعبين متميزين، وقال مشكلة الفريق خلال الجولة الأخيرة أن قرار الفوز باللقب ليس بيده بل بيد المنافسين، مما يضعف من حظوظه، ولكن يحسب له اجتهاده وتميزه على مدار الموسم.

صراع النجاة

وفيما يتعلق بصراع النجاة من الهبوط يقول عبدالله حسن الصراع ربما يحسم خلال الجولة المقبلة، في حال فوز الفجيرة على منافسه عجمان، خصوصاً وأن الفجيرة تتبقى له مباراة مؤجلة مع الوحدة، وقد دفع عجمان ثمن خسارته لخمس نقاط في آخر جولتين ما أثر على فرص بقائه بالدوري كثيراً، فيما جاءت صحوة حتا متأخرة بالفوز على كلباء ولكنه فوز معنوي لن يعدل من موقف الفريق في جدول الترتيب، ونتمنى أن نرى مستوى طيباً من الفريق خلال الجولة الأخيرة، بعد أن تحرر من الضغوط المعنوية التي صادفها طوال الفترة الماضية.

تحدي مهدي

وعن باقي فرق الدوري يقول عبدالله حسن، إن الصراع الآن من أجل تحسين المراكز سعياً لنيل فرصة المشاركة الآسيوية، وفي اعتقادي أن الشارقة فرّط في فرص الاحتفاظ باللقب نتيجة لهبوط مستوى بعض اللاعبين الأجانب، أما شباب الأهلي فهو يعتبر حصان المسابقة الأسود بعد أن قاده المدرب الوطني مهدي علي الذي أجرى تعديلات جوهرية على أداء الفريق وأحسن توظيف اللاعبين، وفي اعتقادي أن مهدي نجح في التحدي مع نفسه وقيادة الفريق بتميز بدرجة امتياز، أما النصر فإن عدم الاستقرار الفني وراء تأخر ترتيبه نوعاً ما.

استرخاء البعض

وقال إن إعلان تجديد عقود بعض لاعبي الوصل وخورفكان والوحدة وكلباء أوجد نوعاً من الاسترخاء لدى اللاعبين لذلك هبط مستواهم في الجولات الأخيرة، ولعل هذا درس لإدارات الأندية بعدم الإعلان عن تجديد العقود إلا في نهاية الموسم لضمان جدية الأجهزة الفنية واللاعبين خلال أداء المباريات.

نسخة قوية

وأشار عبدالله حسن إلى أن النسخة الحالية للدوري تعتبر من أفضل النسخ في السنوات الأخيرة، حيث جاء الأداء قوياً منذ الجولة الأولى واستمر صراع المنافسة على القمة والقاع حتى الجولة الأخيرة، كما يعتبر من أفضل المواسم في تفريخ اللاعبين الشباب في معظم الفرق، وقال أتمنى أن ينعكس هذا المستوى على أداء المنتخب الوطني خلال التصفيات الآسيوية المشتركة والتي ستنطلق بداية يونيو المقبل.

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